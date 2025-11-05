Döviz Fiyatları: 5 Kasım 2025 Dolar, Euro, Sterlin Ne Kadar?

Küresel piyasalarda dalgalı bir haftanın ortasında, döviz kurları yönünü yeniden yukarı çevirdi. ABD'de ekonomik verilerin ertelenmesi ve teknoloji hisselerine ilişkin belirsizliklerin artmasıyla birlikte yatırımcılar güvenli liman arayışına girdi. Bu gelişmeler, 5 Kasım 2025 döviz fiyatları üzerinde etkili oldu. Peki, bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte güncel kurlar...

5 KASIM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Döviz Cinsi Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat ABD Doları 42,1060 42,1171 0,06 11:56 Euro 48,4304 48,4388 0,16 11:56 İngiliz Sterlini 54,9806 54,9921 0,28 11:56 İsviçre Frangı 51,9827 52,0157 0,18 11:56 Japon Yeni 0,2742 0,2750 0,29 11:56 Suudi Arabistan Riyali 11,1884 11,2445 0,02 11:35 Norveç Kronu 4,1164 4,1370 0,31 11:40 Danimarka Kronu 6,4597 6,4921 0,12 11:41 Avustralya Doları 27,2424 27,3790 0,10 11:41 Kanada Doları 29,7303 29,8793 -0,12 11:40 İsveç Kronu 4,3869 4,4089 0,25 11:41 Rus Rublesi 0,5179 0,5205 0,00 11:40

DÖVİZ KURLARI BUGÜN NEDEN YÜKSELİYOR?

Döviz fiyatlarındaki artışta, ABD Merkez Bankası (Fed)’in faiz politikalarına yönelik belirsizlikler etkili oluyor. ABD hükümetinin yeniden açılma sürecinin tamamlanamaması nedeniyle birçok ekonomik verinin ertelenmesi, piyasalarda temkinli bir hava yarattı. Bu durum, yatırımcıların dolar ve euro gibi güçlü para birimlerine yönelmesine neden oldu.

Öte yandan, teknoloji şirketlerinin aşırı değerlenmesine yönelik endişeler ve olası piyasa düzeltmeleri de döviz talebini artırıyor. Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi dev yatırım bankalarının uyarıları, yatırımcıların risk iştahını sınırlayarak döviz fiyatlarını destekliyor.

KÜRESEL PİYASALARDA NEGATİF GÖRÜNÜM

Küresel pay piyasalarında bu hafta negatif bir görünüm hâkim. Özellikle ABD-Çin ticaret ilişkilerine yönelik gelişmeler ve yapay zekâ sektöründeki aşırı değerlemeler, piyasalarda satış baskısı yaratıyor. Analistler, bugün açıklanacak olan ADP özel sektör istihdam raporunun, Fed’in gelecek adımlarına dair ipuçları vermesi bakımından büyük önem taşıdığını belirtiyor.

5 Kasım 2025 itibarıyla dolar ne kadar?

Doların satış fiyatı 42,11 TL, alış fiyatı ise 42,10 TL seviyesindedir.

Euro bugün kaç TL?

Euro 48,43 TL’den işlem görüyor ve dünkü kapanışa göre yüzde 0,16 artış kaydetti.

Sterlin ne kadar oldu?

İngiliz Sterlini (GBP) 54,99 TL’den satılıyor. Gün içi yükseliş oranı yüzde 0,28 olarak kaydedildi.

Kanada doları ve İsviçre frangı ne durumda?

Kanada doları 29,87 TL seviyesinde hafif gerilerken, İsviçre frangı 52,01 TL’ye yükseldi.

Döviz fiyatlarını hangi faktörler etkiliyor?

Döviz kurları; merkez bankalarının faiz kararları, enflasyon oranları, ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Ayrıca küresel yatırımcı duyarlılığı ve dolar endeksi de fiyatlamalarda önemli rol oynar.