Döviz fiyatlarında son durum: Dolar/TL rekora yakın

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik iyimserliğin korunmasıyla pozitif bir seyir izlerken, dolar/TL 32,1840 seviyesinde işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,1840 liradan, Euro 35,0030 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 32,1820 liradan alınan dolar, 32,1840 liradan satılıyor. 35,0010 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 35,0030 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,1730 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 34,9290 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik iyimserliğin korunmasıyla pozitif bir seyir izliyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların yavaş yavaş da olsa olumlu sonuçları makroekonomik veriler üzerinde kendini göstermeye devam ederken, Fed'e ilişkin olumlu beklentilere karşın temkinli duruş sürüyor.

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir öne çıkarken, analistler, haftanın geri kalanında Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin yatırımcıların takibinde olacağını dile getirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin sözle yönlendirmeleri devam ederken, ECB Başekonomisti Philip Lane, bankanın gelecek ay faizler konusunda büyük bir sürpriz olmazsa kısıtlamaları kaldırmak için yeterli işaret gördüğünü ve bu yıl sonuna kadar para politikasını kısıtlayıcı bölgede tutması gerekeceğini ifade etti.

ECB Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau de bir sürpriz olmadığı takdirde, bankanın haziranda faiz indirimine gitme konusunda uzlaşıldığını dile getirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 16.00 ABD, mart ayı konut fiyat endeksi

• 17.00 ABD, mayıs ayı New York Fed tüketici güven endeksi

• 17.30 ABD, mayıs ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi