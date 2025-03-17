Döviz fiyatlarında son durum: Euro ve dolar güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 36,6750 liradan, euro 39,9330 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada dolar 36,6730 liradan, euro 39,9310 liradan alınıyor.

Cuma günü doların satış fiyatı 36,6740 lira, euronun satış fiyatı ise 39,9220 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonun kontrol altında kalmaya devam ettiğini işaret eden veriler ve Çin'in yeni ekonomik teşvik adımlarıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor.

ABD yönetiminin korumacı ticaret tutumu yatırımcıların odağında olmayı sürdürürken, bu durumun küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler varlığını koruyor.

Avrupa borsalarında cuma günü pozitif bir seyir izlenirken, Almanya'da siyasi partiler kamu borçlanmasında artış yapılması konusunda anlaştı.

Asya borsalarında pozitif bir seyir izlenirken, Çin'in iç talebi artırmaya yönelik eylem planı bölgedeki risk iştahını artıyor

Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kazanarak 10.840,59 puandan tamamladı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 Türkiye, şubat ayı bütçe dengesi

15.30 ABD, şubat ayı perakende satışlar

15.30 ABD, mart ayı New York Fed imalat sanayi endeksi