Döviz güne yükselişle başladı: Dolar ve euro ne kadar oldu?

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,8770 liradan, euro 51,9840 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,8750 liradan alınan dolar, 43,8770 liradan satılıyor.

51,9820 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,9840 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,8740, euronun satış fiyatı ise 51,7010 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR ABD-İRAN GÖRÜŞMESİNE ODAKLANDI

Öte yandan küresel piyasalarda, dünyanın en büyük çip üreticisi Nvidia'nın açıkladığı güçlü bilançoda gelirin büyük bölümünün veri merkezi biriminden elde edilmesi yapay zeka temasına ilişkin ileriye dönük soru işaretlerini bir miktar azaltırken, gözler bugün ABD ile İran heyetleri arasındaki görüşmeye çevrildi.

Dünya genelinde ülkelerin ekonomik görünümüne ilişkin değerlendirmeler ile jeopolitik riskler sürerken, yapay zeka ve teknolojinin geleceğine ilişkin alınan sinyaller fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Yapay zekaya ilişkin sorgulamaların sürdüğü bu dönemde, ABD'li çip devi Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosu, bu alanda talebin sürdüğünü ortaya koydu. Nvidia'nın gelirinin ana motorunu veri merkezi bölümünden elde edilen satışların oluşturması, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarının daha da artabileceğine işaret etti.

Nvidia, yapay zeka alanındaki güçlü altyapı tedarikçisi konumunu sürdürürken, şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, işlemci talebinin katlanarak arttığını belirtti.

Huang, müşterilerinin yapay zeka endüstri devrimini ve gelecekteki büyümelerini destekleyen fabrikalar olan yapay zeka hesaplamalarına yatırım yapmak için yarıştığını ifade etti.

Şirketin geliri, 3 aylık dönemde yıllık bazda yüzde 73 artışla 68,1 milyar dolara ulaştı ve piyasa beklentilerini geride bıraktı. Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 94 artarak 42,96 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı geçen yılın aynı döneminde 22,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Bu gelişmelere ek olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında, teknoloji şirketlerinden de yapay zeka veri merkezleri için kendi enerjilerini sağlayacaklarına dair söz aldığını belirtmesinin ardından, ülke basınında bu doğrultuda somut adımların atıldığına yönelik haberler yer aldı.

Ülkedeki haber akışına göre, Amazon, Google, Meta, Microsoft, xAI, Oracle ve OpenAI gibi şirketlerin temsilcilerinin gelecek hafta Beyaz Saray'da Trump ile bir araya gelerek, kendi enerjilerini sağlayacaklarına dair taahhüt imzalayacağı aktarılıyor.