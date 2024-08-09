Döviz kredileri önleme rağmen yükseldi

Ekonomi yönetimi son dönemde gündeme gelen döviz kredileriyle ilgili adım atsa da döviz kredilerinde büyüme ivmesi devam etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, döviz kredileri 2 Ağustos haftasında 1,3 milyar dolar artış kaydetti. Son artışla birlikte toplam döviz cinsi kredilerin büyüklüğü 156,5 milyar dolara yükseldi.

TCMB SINIRI DÜŞÜRMÜŞTÜ

Temmuz ayının ortasında TCMB, yabancı para krediler için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırını yüzde 1,5'e indirmişti.

TCMB'den yapılan duyuruda, TCMB'nin sıkı para politikası duruşunu destekleyici adımlar attığı, bu doğrultuda kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yapılarak dezenflasyon patikası ile kredi büyümesinin uyumlu seyri ve Türk lirası (TL) kredilerin payının korunmasının amaçlandığı kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu kapsamda, yabancı para krediler için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırının yüzde 1,5'e indirilmesine, TL kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırlarının sabit tutulmasına karar verilmiştir. Ek olarak, yatırım kredilerine sağlanan istisnanın kapsamı genişletilerek, uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklar kapsamında kullandırılan yatırım kredilerinin TL ve yabancı para kredi büyüme sınırlarından muaf tutulmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: BloombergHT