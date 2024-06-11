DÖVİZ KURLARI: 11 Haziran 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 11 Haziran 2024 gününde dolar / TL güne 32,4105 liradan başladı. Euro / TL ise 34,9199 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 11 Haziran 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI: 11 Haziran 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,4105 liradan, Euro 34,9199 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 11 Haziran 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

11 Haziran 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

11 Haziran 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,4105 TL 32,4181 TL Euro (€) 34,9199 TL 34,9298 TL İngiliz Sterlini (£) 41,2430 TL 38,3308 TL 1 Dolar (1 $) 32,4105 TL 32,4181 TL

*Döviz fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

11 Haziran 2024 saat 10.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 32,4105 TL

32,4105 TL Dolar ($) Satış: 32,4181 TL

EURO

Euro (€) Alış: 34,9199 TL

34,9199 TL Euro (€) Satış: 34,9298 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 41,2430 TL

41,2430 TL Sterlin (£) Satış: 41,2551 TL

1 DOLAR = 32,4105 TL

Dolarda son durum

Serbest piyasada 32,3630 liradan alınan dolar, 32,3650 liradan satılıyor. 34,8400 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 34,8420 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,3960 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 34,7870 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR FED ÖNCESİ TEMKİNLİ

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın alacağı para politikası kararları ve ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde temkinli bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının enflasyonla mücadelede sona geldiğine yönelik beklentiler artmaya devam ederken, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisine ilişkin karışık sinyaller vermesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Yarın ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve perşembe günkü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin de Fed'in gelecekteki para politikasına ilişkin sinyal verebileceğini kaydeden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin yüzde 55, kasımda ise yüzde 83 seviyesinde bulunduğunu bildirdi.

Avrupa borsalarında ise dün negatif bir seyir hakim olurken, söz konusu seyirde Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağcı partilerin performansını artırması ve Fransa'da parlamentonun feshedilmesi etkili oldu.

Asya pay piyasalarında da karışık bir seyir öne çıkarken, bölgede "Dragon Boat" Festivali tatilindeki düşük talep turizm firmalarının hisse fiyatını baskılıyor.

Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar/yen paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 157,29 seviyesinden işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Türkiye, nisan ayı perakende satışlar