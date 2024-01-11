DÖVİZ KURLARI: 11 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 11 Ocak 2024 gününde dolar / TL güne 30,0075 liradan başladı. Euro / TL ise 32,9999 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 11 Ocak 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI: 11 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 30,0075 liradan, Euro 32,9999 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 11 Ocak 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

11 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

11 Ocak 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 12.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 30,0075 TL 30,0134 TL Euro (€) 32,9999 TL 33,0687 TL İngiliz Sterlini (£) 38,3149 TL 38,3308 TL 1 Dolar (1 $) 30,0075 TL 30,0134 TL

*Döviz fiyatları 12.00'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

11 Ocak 2024 saat 12.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 30,0075 TL

30,0075 TL Dolar ($) Satış: 30,0134 TL

EURO

Euro (€) Alış: 32,9999 TL

32,9999 TL Euro (€) Satış: 33,0687 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 38,3149 TL

38,3149 TL Sterlin (£) Satış: 38,3308 TL

1 DOLAR = 30,0075 TL

Dolarda son durum

Dolar/TL güne yükseliş ile başlayarak tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. 30,0072 liraya yükselen tarihi rekorunu yeniledi.

Güne 32,9120 liradan başlayan euro ise 32,9573 lira seviyesine çıktı.

Dün doların satış fiyatı 29,9710 lira, euro'nun satış fiyatı ise 32,8200 lira olmuştu.

Bugün uluslararası piyasaların gözü ABD enflasyon verilerinde olacak, Türkiye'de ise bunun yansı sıra TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın New York'ta yatırımcılarla buluşacağı konferans takip ediliyor.

Türkiye saati ile 16.30'da açıklanacak olan ABD'de enflasyonun yıllık yüzde 3,2 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.