DÖVİZ KURLARI: 11 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?
Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 11 Ocak 2024 gününde dolar / TL güne 30,0075 liradan başladı. Euro / TL ise 32,9999 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 11 Ocak 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!
DÖVİZ KURLARI: 11 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 30,0075 liradan, Euro 32,9999 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 11 Ocak 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!
11 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?
11 Ocak 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 12.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|30,0075 TL
|30,0134 TL
|Euro (€)
|32,9999 TL
|33,0687 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|38,3149 TL
|38,3308 TL
|1 Dolar (1 $)
|30,0075 TL
|30,0134 TL
*Döviz fiyatları 12.00'da yazılmıştır.
Döviz Kurları
11 Ocak 2024 saat 12.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:
ABD Doları
- Dolar ($) Alış: 30,0075 TL
- Dolar ($) Satış: 30,0134 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 32,9999 TL
- Euro (€) Satış: 33,0687 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 38,3149 TL
- Sterlin (£) Satış: 38,3308 TL
1 DOLAR = 30,0075 TL
Dolarda son durum
Dolar/TL güne yükseliş ile başlayarak tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. 30,0072 liraya yükselen tarihi rekorunu yeniledi.
Güne 32,9120 liradan başlayan euro ise 32,9573 lira seviyesine çıktı.
Dün doların satış fiyatı 29,9710 lira, euro'nun satış fiyatı ise 32,8200 lira olmuştu.
Bugün uluslararası piyasaların gözü ABD enflasyon verilerinde olacak, Türkiye'de ise bunun yansı sıra TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın New York'ta yatırımcılarla buluşacağı konferans takip ediliyor.
Türkiye saati ile 16.30'da açıklanacak olan ABD'de enflasyonun yıllık yüzde 3,2 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.