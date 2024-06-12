DÖVİZ KURLARI: 12 Haziran 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 12 Haziran 2024 gününde dolar / TL güne 32,3733 liradan başladı. Euro / TL ise 34,7992 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 12 Haziran 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI: 12 Haziran 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,3733 liradan, Euro 34,7992 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 12 Haziran 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

12 Haziran 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

12 Haziran 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,3733 TL 32,3795 TL Euro (€) 34,7992 TL 34,8155 TL İngiliz Sterlini (£) 41,2859 TL 41,3066 TL 1 Dolar (1 $) 32,3733 TL 32,3795 TL

*Döviz fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

12 Haziran 2024 saat 10.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 32,3733 TL

32,3733 TL Dolar ($) Satış: 32,3795 TL

EURO

Euro (€) Alış: 34,7992 TL

34,7992 TL Euro (€) Satış: 34,8155 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 41,2859 TL

41,2859 TL Sterlin (£) Satış: 41,3066 TL

1 DOLAR = 32,3733 TL

Dolarda son durum

Dolar/TL, yeni güne de yatay seyirle başlamasının ardından itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 32,3620 ve euro/TL yatay seyirle 34,8130 seviyelerinde bulunurken, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 41,2490'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 105,2 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde karışık bir seyir izlenirken, bugün ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

Son dönemde ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi Fed'in ne zaman faiz indirimine gideceğine yönelik belirsizliği artırırken, bugün faiz kararının ardından yayımlanacak "nokta grafiği"nin olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları vermesi bekleniyor.

Analistler, ülkede bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade ederek, Powell'ın açıklamalarından bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin işaretler aranacağını dile getirdi.

Söz konusu veriler ve faiz kararı öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 57, kasımda ise yüzde 88'te bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ile Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 107 seviyelerinin direnç, 105 ve 104 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.