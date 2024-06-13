DÖVİZ KURLARI: 13 Haziran 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 13 Haziran 2024 gününde dolar / TL güne 32,3733 liradan başladı. Euro / TL ise 35,0850 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 13 Haziran 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI: 13 Haziran 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,2918 liradan, Euro 35,0850 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 13 Haziran 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

13 Haziran 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

13 Haziran 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,2918 TL 32,2957 TL Euro (€) 35,0850 TL 35,1574 TL İngiliz Sterlini (£) 41,4871 TL 41,5105 TL 1 Dolar (1 $) 32,2918 TL 32,2957 TL

*Döviz fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

13 Haziran 2024 saat 10.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 32,2918 TL

32,2918 TL Dolar ($) Satış: 32,2957 TL

EURO

Euro (€) Alış: 35,0850 TL

35,0850 TL Euro (€) Satış: 35,1574 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 41,4871 TL

41,4871 TL Sterlin (£) Satış: 41,5105 TL

1 DOLAR = 32,2918 TL

Dolarda son durum

Küresel piyasalarda, dün ABD'de enflasyonun yavaşlama sinyalleri vermesine karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirim beklentisini 3'ten 1'e indirmesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında sıkı duruşunu öngörülenden daha uzun süre sürdüreceği endişeleri fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3,3 artışla beklentilerin altında kaldı. Böylece, ülkede enflasyon mayısta, Temmuz 2022'den bu yana ilk kez aylık bazda değişim göstermedi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de mayısta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,4 ile tahminlerin altında arttı. Çekirdek enflasyon aylık bazda Ekim 2023, yıllık bazda Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir hakim olurken, bugün gözler Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerine çevrildi.

Analistler, Almanya'da dün açıklanan TÜFE'nin beklentiler doğrultusunda artmasının ardından ABD'de enflasyon verilerinin yavaşlama sinyalleri vermesiyle artan risk iştahının Avrupa'ya taşındığını dile getirdi.

Asya pay piyasalarında karışık bir seyir öne çıkarken, yarın Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı yatırımcıların odağında olacak.

YURT İÇİNDE SON DURUM

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ÜFE verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: