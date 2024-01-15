DÖVİZ KURLARI: 15 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 15 Ocak 2024 gününde dolar / TL güne 30,0973 liradan başladı. Euro / TL ise 33,0188 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 15 Ocak 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI: 15 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 30,0973 liradan, Euro 33,0188 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 15 Ocak 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

15 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

15 Ocak 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 30,0973 TL 30,1019 TL Euro (€) 33,0188 TL 33,0318 TL İngiliz Sterlini (£) 38,4193 TL 38,4355 TL 1 Dolar (1 $) 30,0973 TL 30,1019 TL

*Döviz fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

15 Ocak 2024 saat 11.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 30,0973 TL

30,0973 TL Dolar ($) Satış: 30,1019 TL

EURO

Euro (€) Alış: 33,0188 TL

33,0188 TL Euro (€) Satış: 33,0318 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 38,4193 TL

38,4193 TL Sterlin (£) Satış: 38,4355 TL

1 DOLAR = 30,0973 TL

Dolarda son durum

Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor.

Dolar/TL 30,1, euro/TL ise 33,046 seviyesinden güne başladı.

Serbest piyasada 30,0980 liradan alınan dolar, 30,1000 liradan satılıyor. 33,0440 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,0460 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 30,0950 lira, euronun satış fiyatı ise 33,0170 lira olmuştu.