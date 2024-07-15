DÖVİZ KURLARI: 15 Temmuz 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 15 Temmuz 2024 gününde dolar / TL güne 33,0527 liradan başladı. Euro / TL ise 36,0754 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 15 Temmuz 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI: 15 Temmuz 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,0527 liradan, Euro 36,0754 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 15 Temmuz 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

15 TEMMUZ 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

15 Temmuz 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 13.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 33,0527 TL 33,0598 TL Euro (€) 36,0754 TL 36,0965 TL İngiliz Sterlini (£) 42,8993 TL 42,9243 TL 1 Dolar (1 $) 33,0527 TL 33,0598 TL

*Döviz fiyatları 13.00'da yazılmıştır.

DÖVİZ KURLARI

15 Temmuz 2024 saat 13.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD DOLARI

Dolar ($) Alış: 33,0527 TL

33,0527 TL Dolar ($) Satış: 33,0598 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,0754 TL

36,0754 TL Euro (€) Satış: 36,0965 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 42,8993 TL

42,8993 TL Sterlin (£) Satış: 42,9243 TL

1 DOLAR = 33,0527 TL

DOLARDA SON DURUM

Cuma günü de yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 33,0500'dan tamamlamıştı. Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 33,0840'tan işlem görüyor. Dolar gün içerisinde, Türk lirası karşısında 33,1404 lira seviyesine çıkarak tarihi rekorunu yeniledi.

Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışın hemen üstünde 36,0530, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 42,8910'dan satılıyor. 36,0510 liradan işlem gören euro ise gün içerisinde en yüksek 36,1390 lira seviyesine çıktı.

ABD'de tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 ile beklentilerden az yükseldi. Ülkede, tüketicilerin yaşam maliyeti, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azaldı. ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verisi faiz indirimi umutlarını güçlendirdi.

Piyasalar Fed'in eylül ayında faiz oranlarını düşürme olasılığını yüzde 87 ile fiyatlıyor.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİNİN PİYASALARA ETKİSİ

Hafta sonu ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunulması yeni haftada varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, bu gelişmenin ardından piyasalarda Trump'ın yeniden başkan seçilme olasılığı fiyatlanıyor.

Analistler, bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının piyasaların odağında bulunduğunu belirtti.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, Fed'in bu yıl faiz indirimine başlayacağı beklentilerinin gücünü koruduğunu, yatırımcıların Powell'ın açıklamalarından bankanın bundan sonraki politikalarına dair daha fazla ipucu arayacağını söyledi.

Analistler, bugün veri gündeminde Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed sanayi endeksinin öne çıktığını dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 103 ve 102 seviyelerinin ise destek konumu olarak öne çıktığını kaydetti.