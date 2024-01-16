DÖVİZ KURLARI: 16 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 16 Ocak 2024 gününde dolar / TL güne 30,0982 liradan başladı. Euro / TL ise 32,8643 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 16 Ocak 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI: 16 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 30,0982 liradan, Euro 32,8643 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 16 Ocak 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

16 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

16 Ocak 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 30,0982 TL 30,1067 TL Euro (€) 32,8643 TL 32,8804 TL İngiliz Sterlini (£) 38,1250 TL 38,1369 TL 1 Dolar (1 $) 30,0982 TL 30,1067 TL

*Döviz fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

16 Ocak 2024 saat 10.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 30,0982 TL

30,0982 TL Dolar ($) Satış: 30,1067 TL

EURO

Euro (€) Alış: 32,8643 TL

32,8643 TL Euro (€) Satış: 32,8804 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 38,1250 TL

38,1250 TL Sterlin (£) Satış: 38,1369 TL

1 DOLAR = 30,0982 TL

Dolarda son durum

Küresel piyasalar, merkez bankalarının gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin devam eden belirsizlikler ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimin etkisiyle negatif bir seyir izlerken, bugün gözler Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, ABD pay piyasalarının bir günlük tatilin ardından bugün tekrar işleme açılacağını anımsatarak, Kızıldeniz'de yaşanan gelişmelerin yakından takip edileceğini dile getirdi.

Öte yandan, para piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) ocakta politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın mart toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 70 ile fiyatlanıyor.

Avrupa'da dün negatif bir seyir öne çıkarken, bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyaller yatırımcıların odağına yerleşti.

ENFLASYON MUHASEBESİNE GEÇİLECEK

Öte yandan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025'ten itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçeceğini duyurdu.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi ve ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.