DÖVİZ KURLARI: 16 Temmuz 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 16 Temmuz 2024 gününde dolar / TL güne 33,0220 liradan başladı. Euro / TL ise 35,9801 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 16 Temmuz 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI: 16 Temmuz 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,0220 liradan, Euro 35,9801 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 16 Temmuz 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

16 TEMMUZ 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

16 Temmuz 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 33,0220 TL 33,0436 TL Euro (€) 35,9801 TL 36,0352 TL İngiliz Sterlini (£) 42,7938 TL 42,8697 TL 1 Dolar (1 $) 33,0220 TL 33,0436 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

DÖVİZ KURLARI

16 Temmuz 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD DOLARI

Dolar ($) Alış: 33,0220 TL

33,0220 TL Dolar ($) Satış: 33,0436 TL

EURO

Euro (€) Alış: 35,9801 TL

35,9801 TL Euro (€) Satış: 36,0352 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 42,7938 TL

42,7938 TL Sterlin (£) Satış: 42,8697 TL

1 DOLAR = 33,0220 TL

DOLARDA SON DURUM

Türk lirasının döviz kurları karşısındaki değer kaybı devam ediyor. Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe rekorla başladı. ABD'de beklentilerin altında açıklanan enflasyon verilerinin ardından dolar/TL'deki yükseliş haftanın ikinci işlem gününde de sürdü.