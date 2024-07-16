DÖVİZ KURLARI: 16 Temmuz 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?
Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 16 Temmuz 2024 gününde dolar / TL güne 33,0220 liradan başladı. Euro / TL ise 35,9801 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 16 Temmuz 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!
DÖVİZ KURLARI: 16 Temmuz 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,0220 liradan, Euro 35,9801 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 16 Temmuz 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!
16 TEMMUZ 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
16 Temmuz 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|33,0220 TL
|33,0436 TL
|Euro (€)
|35,9801 TL
|36,0352 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|42,7938 TL
|42,8697 TL
|1 Dolar (1 $)
|33,0220 TL
|33,0436 TL
*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.
DÖVİZ KURLARI
16 Temmuz 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:
ABD DOLARI
- Dolar ($) Alış: 33,0220 TL
- Dolar ($) Satış: 33,0436 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 35,9801 TL
- Euro (€) Satış: 36,0352 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 42,7938 TL
- Sterlin (£) Satış: 42,8697 TL
1 DOLAR = 33,0220 TL
DOLARDA SON DURUM
Türk lirasının döviz kurları karşısındaki değer kaybı devam ediyor. Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe rekorla başladı. ABD'de beklentilerin altında açıklanan enflasyon verilerinin ardından dolar/TL'deki yükseliş haftanın ikinci işlem gününde de sürdü.