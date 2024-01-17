DÖVİZ KURLARI: 17 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 17 Ocak 2024 gününde dolar / TL güne 30,1255 liradan başladı. Euro / TL ise 32,7581 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 17 Ocak 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI: 17 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 30,1255 liradan, Euro 32,7581 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 17 Ocak 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

17 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

17 Ocak 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 12.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 30,1255 TL 30,1290 TL Euro (€) 32,7581 TL 32,7665 TL İngiliz Sterlini (£) 38,1353 TL 38,1499 TL 1 Dolar (1 $) 30,1255 TL 30,1290 TL

*Döviz fiyatları 12.00'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

17 Ocak 2024 saat 12.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 30,1255 TL

30,1255 TL Dolar ($) Satış: 30,1290 TL

EURO

Euro (€) Alış: 32,7581 TL

32,7581 TL Euro (€) Satış: 32,7665 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 38,1353 TL

38,1353 TL Sterlin (£) Satış: 38,1499 TL

1 DOLAR = 30,1255 TL

Dolarda son durum

Küresel piyasalar, merkez bankalarının gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin devam eden belirsizlikler ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimin etkisiyle negatif bir seyir izlerken, bugün gözler Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, ABD pay piyasalarının bir günlük tatilin ardından bugün tekrar işleme açılacağını anımsatarak, Kızıldeniz'de yaşanan gelişmelerin yakından takip edileceğini dile getirdi.

Öte yandan, para piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) ocakta politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın mart toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 70 ile fiyatlanıyor.

Avrupa'da dün negatif bir seyir öne çıkarken, bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyaller yatırımcıların odağına yerleşti.

ENFLASYON MUHASEBESİNE GEÇİLECEK

Öte yandan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025'ten itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçeceğini duyurdu.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi ve ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.