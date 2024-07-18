DÖVİZ KURLARI: 18 Temmuz 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 18 Temmuz 2024 gününde dolar / TL güne 33,0951 liradan başladı. Euro / TL ise 36,2701 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 18 Temmuz 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI: 18 Temmuz 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,0951 liradan, Euro 36,2701 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 18 Temmuz 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

18 TEMMUZ 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

18 Temmuz 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 33,0951 TL 33,0995 TL Euro (€) 36,2701 TL 36,2888 TL İngiliz Sterlini (£) 43,1056 TL 43,1315 TL 1 Dolar (1 $) 33,0951 TL 33,0995 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

DÖVİZ KURLARI

18 Temmuz 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD DOLARI

Dolar ($) Alış: 33,0951 TL

33,0951 TL Dolar ($) Satış: 33,0995 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,2701 TL

36,2701 TL Euro (€) Satış: 36,2888 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 43,1056 TL

43,1056 TL Sterlin (£) Satış: 43,1315 TL

1 DOLAR = 33,0951 TL

DOLARDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 33,0980 liradan, Euro 36,1930 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 33,0960 liradan alınan dolar, 33,0980 liradan satılıyor. 36,1910 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,1930 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 33,0970 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,1960 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER ECB'YE ÇEVRİLDİ

Küresel piyasalar, teknoloji hisselerindeki satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla karışık bir seyir izlerken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararlarına çevrildi.

ABD'de başkanlık yarışı günden güne piyasaları daha fazla etkiliyor.

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlenirken, bugün ECB'nin para politikası kararları ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: