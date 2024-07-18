DÖVİZ KURLARI: 18 Temmuz 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?
Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 18 Temmuz 2024 gününde dolar / TL güne 33,0951 liradan başladı. Euro / TL ise 36,2701 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 18 Temmuz 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!
DÖVİZ KURLARI: 18 Temmuz 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,0951 liradan, Euro 36,2701 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 18 Temmuz 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!
18 TEMMUZ 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
18 Temmuz 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|33,0951 TL
|33,0995 TL
|Euro (€)
|36,2701 TL
|36,2888 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|43,1056 TL
|43,1315 TL
|1 Dolar (1 $)
|33,0951 TL
|33,0995 TL
*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.
DÖVİZ KURLARI
18 Temmuz 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:
ABD DOLARI
- Dolar ($) Alış: 33,0951 TL
- Dolar ($) Satış: 33,0995 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 36,2701 TL
- Euro (€) Satış: 36,2888 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 43,1056 TL
- Sterlin (£) Satış: 43,1315 TL
1 DOLAR = 33,0951 TL
DOLARDA SON DURUM
İstanbul serbest piyasada dolar 33,0980 liradan, Euro 36,1930 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 33,0960 liradan alınan dolar, 33,0980 liradan satılıyor. 36,1910 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,1930 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 33,0970 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,1960 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER ECB'YE ÇEVRİLDİ
Küresel piyasalar, teknoloji hisselerindeki satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla karışık bir seyir izlerken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararlarına çevrildi.
ABD'de başkanlık yarışı günden güne piyasaları daha fazla etkiliyor.
Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlenirken, bugün ECB'nin para politikası kararları ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
- 10.00 Türkiye, mayıs ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri
- 15.15 Euro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı
- 15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
- 15.30 ABD, temmuz ayı Philadelphia Fed imalat endeksi
- 15.45 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması
- 17.00 ABD, haziran ayı öncü endeks