DÖVİZ KURLARI: 20 Temmuz 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?
Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 20 Temmuz 2024 gününde dolar / TL güne 32,8875 liradan başladı. Euro / TL ise 35,8578 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 20 Temmuz 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!
DÖVİZ KURLARI: 20 Temmuz 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,8875 liradan, Euro 35,8578 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 20 Temmuz 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!
20 TEMMUZ 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
20 Temmuz 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|32,8875 TL
|33,1952 TL
|Euro (€)
|35,8578 TL
|36,0226 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|42,5670 TL
|42,8115 TL
|1 Dolar (1 $)
|32,8875 TL
|33,1952 TL
*Döviz fiyatları 11.00'da yazılmıştır.
DÖVİZ KURLARI
20 Temmuz 2024 saat 11.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:
ABD DOLARI
- Dolar ($) Alış: 32,8875 TL
- Dolar ($) Satış: 33,1952 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 35,8578 TL
- Euro (€) Satış: 36,0226 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 42,5670 TL
- Sterlin (£) Satış: 42,8115 TL