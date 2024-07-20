DÖVİZ KURLARI: 20 Temmuz 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 20 Temmuz 2024 gününde dolar / TL güne 32,8875 liradan başladı. Euro / TL ise 35,8578 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 20 Temmuz 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI: 20 Temmuz 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,8875 liradan, Euro 35,8578 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 20 Temmuz 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

20 TEMMUZ 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

20 Temmuz 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,8875 TL 33,1952 TL Euro (€) 35,8578 TL 36,0226 TL İngiliz Sterlini (£) 42,5670 TL 42,8115 TL 1 Dolar (1 $) 32,8875 TL 33,1952 TL

*Döviz fiyatları 11.00'da yazılmıştır.

DÖVİZ KURLARI

20 Temmuz 2024 saat 11.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD DOLARI

Dolar ($) Alış: 32,8875 TL

32,8875 TL Dolar ($) Satış: 33,1952 TL

EURO

Euro (€) Alış: 35,8578 TL

35,8578 TL Euro (€) Satış: 36,0226 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 42,5670 TL

42,5670 TL Sterlin (£) Satış: 42,8115 TL

1 DOLAR = 32,8875 TL