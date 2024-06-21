DÖVİZ KURLARI: 21 Haziran 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 21 Haziran 2024 gününde dolar / TL güne 32,8742 liradan başladı. Euro / TL ise 35,1498 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 21 Haziran 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI: 21 Haziran 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,8742 liradan, Euro 35,1498 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 21 Haziran 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

21 Haziran 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

21 Haziran 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,8742 TL 32,8800 TL Euro (€) 35,1498 TL 35,1633 TL İngiliz Sterlini (£) 41,6174 TL 41,6321 TL 1 Dolar (1 $) 32,8742 TL 32,8800 TL

*Döviz fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

21 Haziran 2024 saat 10.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD DOLARI

Dolar ($) Alış: 32,8742 TL

32,8742 TL Dolar ($) Satış: 32,8800 TL

EURO

Euro (€) Alış: 35,1498 TL

35,1498 TL Euro (€) Satış: 35,1633 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 41,6174 TL

41,6174 TL Sterlin (£) Satış: 41,6321 TL

1 DOLAR = 32,8742 TL

DOLARDA SON DURUM

Bayram tatili, kamu kesimi için perşembe ve cuma gününün de tatil edilmesiyle dokuz güne çıkarılsa da piyasalar dün çalışmaya başladı.

Dolar ve euro'da son dönemde yaşanan hareketlilik, piyasaların yeniden açılmasıyla birlikte devam etti. Yönünü yukarı çeviren kurlar yeni güne de yükselişle başladı.

Dolar 32,8742 liradan işlem görürken, euro ise 32,8800 liradan fiyatlanıyor. Dolarda gün içerisinde en düşük 32,6925, en yüksek 32,9127 lira değerleri görüldü. Euroda ise en düşük 35,1133, en yüksek 35,2798 değerleri görüldü.