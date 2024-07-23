DÖVİZ KURLARI: 23 Temmuz 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 23 Temmuz 2024 gününde dolar / TL güne 32,9452 liradan başladı. Euro / TL ise 35,8424 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 23 Temmuz 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI: 23 Temmuz 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,9452 liradan, Euro 35,8424 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 23 Temmuz 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

23 TEMMUZ 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

23 Temmuz 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,9452 TL 32,9507 TL Euro (€) 35,8424 TL 35,8560 TL İngiliz Sterlini (£) 42,5634 TL 42,5811 TL 1 Dolar (1 $) 32,9452 TL 32,9507 TL

*Döviz fiyatları 11.00'da yazılmıştır.

DÖVİZ KURLARI

23 Temmuz 2024 saat 11.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD DOLARI

Dolar ($) Alış: 32,9452 TL

32,9452 TL Dolar ($) Satış: 32,9507 TL

EURO

Euro (€) Alış: 35,8424 TL

35,8424 TL Euro (€) Satış: 35,8560 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 42,5634 TL

42,5634 TL Sterlin (£) Satış: 42,5634 TL

1 DOLAR = 32,9452 TL

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Küresel piyasalar, ABD'deki başkanlık seçimlerinin getirdiği belirsizlikle karışık bir seyir izlerken, bugün gözler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Bugün gözler yurt içinde TCMB'nin para politikası kararlarına çevrilirken, analistler, para politikası metninden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini sabit bırakacağını öngördü.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra tüketici güven endeksi, yurt dışında ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı tüketici güven endeksi

14.00 Türkiye, temmuz ayı TCMB'nin faiz kararı

17.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı tüketici güven endeksi

17.00 ABD, haziran ayı ikinci el konut satışları