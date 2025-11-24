DÖVİZ KURLARI: 24 Kasım 2025 — Euro, Dolar, Sterlin Kaç TL?

Piyasalar Pazartesi sabahına sakin ama takip gerektiren bir görünümle başladı. “1 dolar kaç TL?”, “euro ne kadar?” ve “sterlin kuru kaç TL?” sorularının yanıtı yatırımcılar ve tasarruf sahipleri tarafından aranmaya devam ediyor. Aşağıda 24 Kasım 2025 Pazartesi gününe ait resmi kayıtlardan derlenen güncel döviz kurları, kısa piyasa yorumu ve sıkça sorulan sorular yer alıyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI (24 KASIM 2025)

Döviz Alış Satış Son Güncelleme ABD Doları (USD) 42,4450 42,4493 09:55 Euro (EUR) 48,9172 48,9714 09:55 İngiliz Sterlini (GBP) 55,6537 55,6743 09:53 İsviçre Frangı (CHF) 52,4581 52,5268 09:53 Japon Yeni (JPY) 0,2707 0,2714 09:53

KISA PİYASA YORUMU

24 Kasım sabahı döviz kurları genel olarak yatay bir görünüm sergiliyor. Dolar 42,44 TL civarında işlem görürken, euro 48,97 TL seviyesinde yer alıyor. Sterlin ise 55,67 TL bandında kaydedildi. Küresel piyasalarda risk iştahı, merkez bankası beklentileri ve makro ekonomik veriler döviz seyrini belirlemeye devam ediyor.

Yatırım kararları öncesi döviz ve para piyasalarındaki haber akışını, merkez bankası açıklamalarını ve resmî kur kaynaklarını takip etmek önemlidir. Bankalar arasındaki alış-satış spreadleri ve işlem saatleri farklılık gösterebilir; gerçek işlem fiyatı bankadan bankaya değişir.

1 dolar kaç TL?

24 Kasım 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla 1 ABD Doları satış fiyatı 42,4493 TL olarak kaydedilmiştir (09:55). Alış fiyatı ise 42,4450 TL’dir.

1 euro kaç TL?

Euro satış fiyatı 48,9714 TL (09:55 kaydı). Alış 48,9172 TL olarak listelenmiştir.

1 sterlin kaç TL?

İngiliz sterlini satış fiyatı 55,6743 TL (09:53 kaydı). Alış 55,6537 TL’dir.

Döviz kurları gün içinde sabit mi kalır?

Hayır. Döviz kurları küresel piyasa hareketleri, ekonomik veriler ve yerel arz-talep şartlarına göre gün içinde değişir. Bu tabloda yer alan değerler belirli bir saat dilimindeki kayıtlardır; işlem yapmadan önce güncel fiyatı mutlaka kontrol edin.