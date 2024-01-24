DÖVİZ KURLARI: 24 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 24 Ocak 2024 gününde dolar / TL güne 30,2714 liradan başladı. Euro / TL ise 32,9216 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 24 Ocak 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI: 24 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 30,2714 liradan, Euro 32,9216 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 24 Ocak 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

24 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

24 Ocak 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 30,2714 TL 30,2770 TL Euro (€) 32,9216 TL 32,9347 TL İngiliz Sterlini (£) 38,5101 TL 38,5214 TL 1 Dolar (1 $) 30,2714 TL 30,2770 TL

*Döviz fiyatları 11.00'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

24 Ocak 2024 saat 11.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 30,2714 TL

30,2714 TL Dolar ($) Satış: 30,2770 TL

EURO

Euro (€) Alış: 32,9216 TL

32,9216 TL Euro (€) Satış: 32,9347 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 38,5101 TL

38,5101 TL Sterlin (£) Satış: 38,5214 TL

1 Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 30,2714 liradan satış ise 30,2770 işlem görüyor.

Dolarda son durum

Dolar ve euro kuru güne yükselişle başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 30,2840 liradan, euro 32,9010 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 30,2820 liradan alınan dolar, 30,2840 liradan satılıyor. 32,8990 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,9010 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 30,2810 lira, euronun satış fiyatı ise 32,9370 lira olmuştu.

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