DÖVİZ KURLARI: 24 Temmuz 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 24 Temmuz 2024 gününde dolar / TL güne 32,8571 liradan başladı. Euro / TL ise 35,6265 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 24 Temmuz 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI: 24 Temmuz 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,8571 liradan, Euro 35,6265 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 24 Temmuz 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

24 TEMMUZ 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

24 Temmuz 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,8571 TL 32,8626 TL Euro (€) 35,8424 TL 35,6389 TL İngiliz Sterlini (£) 42,3718 TL 42,3842 TL 1 Dolar (1 $) 32,8571 TL 32,8626 TL

*Döviz fiyatları 11.00'da yazılmıştır.

DÖVİZ KURLARI

24 Temmuz 2024 saat 11.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD DOLARI

Dolar ($) Alış: 32,8571 TL

32,8571 TL Dolar ($) Satış: 32,8626 TL

EURO

Euro (€) Alış: 35,6265 TL

35,6265 TL Euro (€) Satış: 35,6389 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 42,3718 TL

42,3718 TL Sterlin (£) Satış: 42,3842 TL

1 DOLAR = 32,8571 TL

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 32,8571 liradan, euro 35,6265 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 32,8571 liradan alınan dolar, 32,8626 liradan satılıyor. 35,6190 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 35,6210 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,8810 lira, euronun satış fiyatı ise 35,7210 lira olmuştu.