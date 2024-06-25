DÖVİZ KURLARI: 25 Haziran 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 25 Haziran 2024 gününde dolar / TL güne 32,9577 liradan başladı. Euro / TL ise 35,3883 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 25 Haziran 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI: 25 Haziran 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,9577 liradan, Euro 35,3883 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 25 Haziran 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

25 Haziran 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

25 Haziran 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,9577 TL 32,9637 TL Euro (€) 35,3883 TL 35,3994 TL İngiliz Sterlini (£) 41,8618 TL 41,8749 TL 1 Dolar (1 $) 32,9577 TL 32,9637 TL

*Döviz fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

25 Haziran 2024 saat 10.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD DOLARI

Dolar ($) Alış: 32,9577 TL

32,9577 TL Dolar ($) Satış: 32,9637 TL

EURO

Euro (€) Alış: 35,3883 TL

35,3883 TL Euro (€) Satış: 35,3994 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 41,8618 TL

41,8618 TL Sterlin (£) Satış: 41,8749 TL

1 DOLAR = 32,9577 TL

DOLARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin sürmesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, ABD'de hafta içinde açıklanacak olan büyüme ve kişisel tüketim verilerinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini ifade ederek, banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 74 ve kasımda yüzde 90'da bulunuyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali ise aralıkta yüzde 90 ile fiyatlanıyor.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ve konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin destek konumu olarak öne çıktığını bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı konut fiyat endeksi

16.00 ABD, nisan ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, haziran ayı New York Fed tüketici güven endeksi