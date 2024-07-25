DÖVİZ KURLARI: 25 Temmuz 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 25 Temmuz 2024 gününde dolar / TL güne 33,0618 liradan başladı. Euro / TL ise 35,9935 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 25 Temmuz 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI: 25 Temmuz 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,0618 liradan, Euro 35,6265 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 25 Temmuz 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

25 TEMMUZ 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

25 Temmuz 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 13.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 33,0618 TL 33,0683 TL Euro (€) 35,9935 TL 36,0187 TL İngiliz Sterlini (£) 42,7310 TL 42,7634 TL 1 Dolar (1 $) 33,0618 TL 33,0683 TL

*Döviz fiyatları 13.00'da yazılmıştır.

DÖVİZ KURLARI

25 Temmuz 2024 saat 13.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD DOLARI

Dolar ($) Alış: 33,0618 TL

33,0618 TL Dolar ($) Satış: 33,0683 TL

EURO

Euro (€) Alış: 35,9935 TL

35,9935 TL Euro (€) Satış: 36,0187 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 42,7310 TL

42,7310 TL Sterlin (£) Satış: 42,7634 TL

1 DOLAR = 33,0618 TL

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Dün düşüş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,09 altında 32,8279'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 32,9870'den işlem görüyor. Euro/TL yüzde 0,70 yükselişle 35,8336, sterlin/TL yüzde 0,50 değer kazancıyla 42,4920'den satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 104,33 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında gelecek hafta politika faizini son kez sabit bırakması beklenirken, yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapacağı yönündeki fiyatlamalar günden güne güçlenmeye devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonunda politika faizinin yüzde 55 ihtimalle yüzde 4,50-4,75 aralığında, yüzde 36 ihtimalle 4,75-5,00 aralığında olacağı öngörülüyor. Analistler, ABD'deki seçim sürecine ilişkin gelişmeler ile makroekonomik verilerin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin ise destek konumu olarak öne çıktığını kaydetti.