DÖVİZ KURLARI: 4 Aralık 2025 — Euro, Dolar, Sterlin Kaç TL?

4 Aralık 2025 Perşembe sabahında döviz piyasaları yeniden hareketli bir güne başladı. Liranın dolar ve euro karşısındaki değer kaybı sürerken, küresel piyasalarda artan jeopolitik tansiyon ve ABD ekonomisine ilişkin veriler yatırımcıların odağında. Özellikle yaklaşan Fed toplantısı öncesi fiyatlamalar yoğunlaşırken, döviz kurları güne dikkat çeken seviyelerle giriş yaptı.

4 ARALIK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar ve euronun güne başladığı seviyeler, döviz yatırımcıları ve ithalat–ihracat yapan işletmeler tarafından yakından takip ediliyor.

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim % Saat ABD Doları 42,4619 42,4728 0,07% 10:33 Euro 49,6122 49,6262 0,15% 10:33 İngiliz Sterlini 56,7446 56,7614 0,12% 10:33 İsviçre Frangı 52,9847 53,0250 -0,09% 10:33 Japon Yeni 0,2736 0,2746 0,33% 10:30 Suudi Arabistan Riyali 11,2728 11,3293 0,00% 09:54 Norveç Kronu 4,2022 4,2232 0,07% 10:17 Danimarka Kronu 6,6035 6,6366 -0,07% 10:17 Avustralya Doları 27,9672 28,1073 0,14% 10:17 Kanada Doları 30,2896 30,4414 -0,01% 10:17 İsveç Kronu 4,5404 4,5270 -0,18% 10:18 Ruble 0,5500 0,5528 0,91% 10:10

DOLAR VE EURO GÜNE KAÇ TL’DEN BAŞLADI?

İstanbul serbest piyasada dolar 42,4590 TL, euro ise 49,6200 TL seviyesinden güne başladı. Dünkü kapanışa göre dolar sınırlı bir yükseliş, euro ise daha belirgin bir artış gösterdi.

42,4570 TL alış — 42,4590 TL satış Euro (EUR): 49,6180 TL alış — 49,6200 TL satış

Bir önceki güne kıyasla küçük de olsa yukarı yönlü hareket eden dolar ve euro, Fed'in faiz kararına yönelik fiyatlamalar nedeniyle dar bantta dalgalanmaya devam ediyor.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda tablo oldukça karışık. ABD’de açıklanan makroekonomik veriler, Fed’in gelecek hafta düzenleyeceği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi yatırımcı beklentilerini güçlendirdi.

ABD’de ADP özel sektör istihdamının kasım ayında 32 bin kişi azalması, iş gücü piyasasında soğumaya işaret etti. Bu veriler, Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığını yüzde 90 seviyesine yükseltti.

Ancak jeopolitik riskler — Rusya-Ukrayna Savaşı, Japonya-Çin gerilimi, ABD-Venezuela arasındaki diplomatik tansiyon — küresel risk iştahını baskılamaya devam ediyor.

Piyasalarda bugün haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Yarın açıklanacak PCE fiyat endeksi ise enflasyon görünümü açısından kritik olacak.

DÖVİZ YATIRIMCILARI NE BEKLİYOR?

Fed’in faiz kararı döviz piyasalarının yönünü belirleyen en önemli başlık olarak öne çıkıyor. Faiz indiriminin gerçekleşmesi durumunda gelişmekte olan ülke para birimleri için volatilitenin artması bekleniyor.

Dolar bugün kaç TL?

4 Aralık 2025 sabahı doların satış fiyatı 42,4728 TL’dir.

Euro bugün kaç TL?

Euro 49,6262 TL seviyesinden satılmaktadır.

Sterlin kaç TL?

İngiliz Sterlini 56,7614 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Hangi döviz birimi bugün en çok yükseldi?

Ruble yüzde 0,91 ile en yüksek günlük artışı gösterdi.

Fed kararı döviz kurlarını nasıl etkiliyor?

Faiz indirim beklentisinin güçlenmesi doların küresel ölçekte zayıflamasına yol açabilir, ancak jeopolitik riskler piyasada dengeleri değiştirebiliyor.