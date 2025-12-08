Döviz Kurları: 8 Aralık 2025 Pazartesi — Euro, Dolar Kaç TL?

Yeni haftanın ilk işlem gününde döviz piyasalarında hangi sürprizler var? 8 Aralık 2025 Pazartesi sabahı İstanbul serbest piyasadan gelen taze rakamlar, yatırımcılar ve döviz arayan herkes için yol gösterici nitelikte. Aşağıda, dolar kaç TL ve euro bugün ne kadar sorularının yanıtlarını açık, net ve kaynak verisine sadık şekilde bulacaksınız.

8 ARALIK 2025 GÜNCEL ALIŞ–SATIŞ RAKAMLARI

İstanbul serbest piyasada haftaya başlamaya ilişkin resmi alım-satım fiyatları şu şekilde ilan edildi:

Döviz Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD) 42,5610 42,5630 Euro (EUR) 49,6600 49,6620

Özetle: serbest piyasada dolar 42,5610 TL’den alınırken 42,5630 TL’den satılıyor; euro ise 49,6600 TL alış ve 49,6620 TL satış fiyatıyla açıldı.

GEÇEN İŞLEM GÜNÜYLE KARŞILAŞTIRMA

Geçen hafta kapanışına bakıldığında, Cuma günü kaydedilen satış fiyatları ile bugün arasında sınırlı bir fark bulunuyor. Hatırlatma amaçlı:

Cuma günü doların satış fiyatı: 42,5150 TL .

. Cuma günü euronun satış fiyatı: 49,5840 TL.

Dolayısıyla haftanın açılışında hem dolar hem euro için hafif yukarı yönlü bir hareket söz konusu.

DÖVİZ KURLARI: KISA VADELİ DEĞERLENDİRME

Kısa ve öz: 8 Aralık sabahı görülen hareket, "anlık artış" niteliğinde. Bunun anlamı şu:

Bugünkü yükseliş sınırlı ve ölçülü. Geçen işlem günlerine kıyasla kayda değer bir şok yok. Yine de yatırımcılar ve kur takibi yapan bireyler, veri akışını izlemeli.

Bu çerçevede, ani haberler veya ekonomik veriler gelmediği sürece kur hareketlerinin yavaş ve kademeli olma eğiliminde kalması muhtemeldir.

DOLAR – EURO – DÖVİZ FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Bu başlık en çok arananlardan. Kısa cevap: belirsizlik var; yön verici faktörler takip edilmeli. Daha açık bir çerçeve vermek gerekirse:

Küresel ekonomik veriler (özellikle ABD ve Avrupa verileri) dolar ve euroyu doğrudan etkiler.

ve risk iştahı, TL karşısında kurun yönünü belirler. Geçmiş kapanışlardan gelen momentum bugün için hafif bir yukarı yön sinyali veriyor, ancak bunun kalıcılığı veri akışına bağlıdır.

Sonuç olarak: kurun kısa vadede sert bir düşüş veya yükseliş göstermesi beklenmiyor; ancak önemli ekonomik veriler yayınlandığında kısa süreli dalgalanmalar görülebilir.

Dolar bugün kaç TL?

İstanbul serbest piyasada doların satış fiyatı 42,5630 TL olarak açıklandı.

Euro kaç TL oldu?

Euro’nun satış fiyatı 49,6620 TL olarak kaydedildi.

Cuma günü dolar ne kadardı?

Cuma günü doların satış fiyatı 42,5150 TL idi.

Cuma günü euro ne kadardı?

Cuma günü euronun satış fiyatı 49,5840 TL olarak bildirildi.

Döviz kurları bugün yükseliyor mu?

Bugün dolar ve euro haftaya hafif yukarı yönlü başladı; bu, sınırlı yükseliş sinyali olarak değerlendirilebilir.