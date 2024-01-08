DÖVİZ KURLARI: 8 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 8 Ocak 2024 gününde dolar / TL güne 29,8853 liradan başladı. Euro / TL ise 32,7221 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 8 Ocak 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI: 8 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 29,8853 liradan, Euro 32,7221 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 8 Ocak 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

8 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

8 Ocak 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 12.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 29,8853 TL 29,8899 TL Euro (€) 32,7221 TL 32,7349 TL İngiliz Sterlini (£) 37,9491 TL 37,9620 TL 1 Dolar (1 $) 29,8853 TL 29,8899 TL

*Döviz fiyatları 12.00'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

8 Ocak 2024 saat 12.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 29,8853 TL

29,8853 TL Dolar ($) Satış: 29,8899 TL

EURO

Euro (€) Alış: 32,7221 TL

32,7221 TL Euro (€) Satış: 32,7349 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 37,9491 TL

37,9491 TL Sterlin (£) Satış: 37,9620 TL

1 DOLAR = 29,8853 TL

Kurlarda son durum

Küresel piyasalar, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya karışık bir seyirle başlarken, yurt içinde gözler yoğun veri gündeminin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), bu hafta başlayacak "Yatırımcı Günleri" toplantılarına çevrildi.

Geçen hafta ABD'de açıklanan verilerin, iş gücü piyasasında sıkı duruşun sürmesine rağmen hizmet sektörünün yavaşladığına işaret etmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem para politikası adımlarına ilişkin fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ocak toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında ise yüzde 65 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştireceği öngörülüyor.

Fed'in faiz indirimlerine piyasa beklentilerinden daha geç başlayabileceğine yönelik ihtimallerin güçlenmesi tahvil piyasalarında satış baskısına neden olurken, ABD 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta 12 baz puan artarak yüzde 4,10'a çıkmasının ardından haftayı yüzde 4,05 seviyesinden tamamladı. Şu sıralarda da yatay bir seyir izliyor.

Avrupa borsalarında ise cuma günü negatif seyir hakim oldu.

Avrupa borsalarında, bölge genelinde açıklanan öncü verilerin enflasyonun yavaşlamadığına işaret etmesinin ardından Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimine öngörülenden daha geç başlayabileceğine ilişkin endişelerin artması risk iştahını olumsuz etkiledi.

Analistler, ECB'nin ne zaman faiz indirimlerine başlayacağına yönelik belirsizliklerin sürdüğünü kaydederek, bölge genelinde geçen hafta açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin olumsuz sinyaller vermeye devam ettiğini de dile getirdi.

Dünyanın dört bir yanından ekonomistler, bu yıl için daha düşük enflasyon oranları bekliyor.

Asya'da negatif seyir hakim olurken, bugün Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.

ŞİMŞEK VE ERKAN YATIRIMCILARLA BULUŞACAK

Ayrıca, bu hafta, TCMB'nin 11 Ocak Perşembe günü JPMorgan'ın New York'taki merkezinde düzenleyeceği "Yatırımcı Günleri"nin ilk toplantısı takip edilecek. Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan yatırımcılar ile buluşacak.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya kasım ayı ticaret dengesi ve perakende satışlar

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı perakende satışlar ve işsizlik oranı

17.00 Türkiye, aralık ayı hazine nakit dengesi