DÖVİZ KURLARI: 9 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 9 Ocak 2024 gününde dolar / TL güne 29,9386 liradan başladı. Euro / TL ise 32,7991 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 9 Ocak 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI: 9 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 29,9386 liradan, Euro 32,7991 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 9 Ocak 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

9 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

9 Ocak 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 29,9386 TL 29,9433 TL Euro (€) 32,7991 TL 32,8101 TL İngiliz Sterlini (£) 38,1390 TL 38,1534 TL 1 Dolar (1 $) 29,9386 TL 29,9433 TL

*Döviz fiyatları 11.30 'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

9 Ocak 2024 saat 11.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 29,9386 TL

29,9386 TL Dolar ($) Satış: 29,9433 TL

EURO

Euro (€) Alış: 32,7991 TL

32,7991 TL Euro (€) Satış: 32,8101 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 38,1390 TL

38,1390 TL Sterlin (£) Satış: 38,1534 TL

1 DOLAR = 29,9386 TL

Dolarda son durum

Dolar/TL'de haftanın ikinci işlem gününde de kademeli yükselişi devam ediyor.

Serbest piyasada 29,9350 liradan alınan dolar, 29,9370 liradan satılıyor. 32,7770 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 32,7790 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 29,8950 lira, euro'nun satış fiyatı ise 32,8030 lira olmuştu.

Dolar/TL 5 Ocak günü 29,9750 seviyesine çıkarak tarihi zirvesini görmüştü.

Dün 102.075 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi ise bugün yatay bir seyir izleyerek 102.259 seviyesinden işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.017 ile aşağı yönlü seyrediyor.