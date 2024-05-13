DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 13 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 13 Mayıs 2024 gününde dolar / TL güne 32,2030 liradan başladı. Euro / TL ise 34,7292 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 13 Mayıs 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 13 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,2030 liradan, Euro 34,7292 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 13 Mayıs dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 13 Mayıs 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

13 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

13 Mayıs 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,2030 TL 32,2106 TL Euro (€) 34,7292 TL 34,7578 TL İngiliz Sterlini (£) 40,3557 TL 40,3808 TL 1 Dolar (1 $) 32,2030 TL 32,2106 TL İsviçre Frangı 35,5258 TL 35,5452 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 13 Mayıs 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,2030 TL

32,2030 TL Dolar ($) Satış: 32,2106 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 34,7292 TL

34,7292 TL Euro (€) Satış: 34,7578 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 40,3557 TL

40,3557 TL Sterlin (£) Satış: 40,3808 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,2030 liradan satış ise 32,2106 liradan işlem görüyor.

Döviz Kurlarında son durum

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğu görülürken, çarşamba günü ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

ABD ekonomisinde aktivitenin güçlü kalmayı sürdürmesi Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay yapacağı toplantıda faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılmaya devam edilirken, bölge genelinde "yumuşak iniş" yapıldığına ilişkin öngörüler risk iştahını beslemeyi sürdürüyor.

Cuma günü, Türkiye ekonomisine yönelik belirsizliklerin azalmasının ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın yılın 2. Enflasyon Raporu sunumunda yaptığı açıklamaların ardından ülkenin 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) iyileşme devam etti. Türkiye'nin CDS'i, Şubat 2020'den bu yana ilk defa 273,75 baz puana geriledi.

GÖZLER TASARRUF PAKETİNDE

Bugün gözler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklayacağı tasarruf verimlilik paketine odaklandı.

Öte yandan bugün açıklanacak mart ayı ödemeler dengesi istatistikleri yatırımcıların odağına yerleşirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mart ayında 3 milyar 837 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 27 milyar 344 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngördü.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve perakende satışlar yurt dışında ise Almanya’da ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 100.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: