DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 15 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 15 Mayıs 2024 gününde dolar / TL güne 32,2921 liradan başladı. Euro / TL ise 35,0030 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 15 Mayıs 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 15 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,2921 liradan, Euro 35,0030 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 15 Mayıs dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 15 Mayıs 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

15 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

15 Mayıs 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,2921 TL 32,3027 TL Euro (€) 35,0030 TL 35,0198 TL İngiliz Sterlini (£) 40,7201 TL 40,7451 TL 1 Dolar (1 $) 32,2921 TL 32,3027 TL İsviçre Frangı 35,6739 TL 35,6961 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 15 Mayıs 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,2921 TL

32,2921 TL Dolar ($) Satış: 32,3027 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 35,0030 TL

35,0030 TL Euro (€) Satış: 35,0198 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 40,7201 TL

40,7201 TL Sterlin (£) Satış: 40,7451 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,2921 liradan satış ise 32,3027 liradan işlem görüyor.

Döviz Kurlarında son durum

Kritik ABD Nisan ayı tüketici enflasyonu verisi öncesinde Dolar/TL, yeni güne 0,02 düşüşle başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2800 liradan, euro 34,9530 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 32,2780 liradan alınan dolar, 32,2800 liradan satılıyor.

34,9510 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,9530 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,2630 lira, euronun satış fiyatı ise 34,8790 lira olmuştu.