DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 16 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 16 Mayıs 2024 gününde dolar / TL güne 32,2211 liradan başladı. Euro / TL ise 35,1347 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 16 Mayıs 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 16 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,2211 liradan, Euro 35,1347 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 16 Mayıs dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 16 Mayıs 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

16 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

16 Mayıs 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,2211 TL 32,2264 TL Euro (€) 35,1347 TL 35,1596 TL İngiliz Sterlini (£) 40,9499 TL 41,0040 TL 1 Dolar (1 $) 32,2211 TL 32,2264 TL İsviçre Frangı 35,7631 TL 35,7848 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 16 Mayıs 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,2211 TL

32,2211 TL Dolar ($) Satış: 32,2264 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 35,1347 TL

35,1347 TL Euro (€) Satış: 35,1596 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 40,9499 TL

40,9499 TL Sterlin (£) Satış: 41,0040 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,2211 liradan satış ise 32,2264 liradan işlem görüyor.

Döviz Kurlarında son durum

Dolar, ABD'de çekirdek enflasyonun yıllık bazda üç yılın en düşük seviyesine indiğini gösteren ve dünyanın en büyük ekonomisinde faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendiren verinin ardından gerilmesini sürdürüyor. Lira, nisan ayını yüzde 0.04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamlarken mayıs ayında da değer kazanıyor.

Dün doların satış fiyatı 32,2360 lira, euro'nun satış fiyatı ise 34,9560 lira olmuştu.

Bugün iç veri gündeminde Merkez Bankası haftalık verileri izlenecek. Bankacılar, verilerin rekor yabancı girişi ve tarihte eşi görülmemiş hızda rezerv artışını teyit edeceğini söyledi.

Öncü verilere göre TCMB, yerel seçimi takip eden 1,5 ayda 42 milyar dolarlık rezerv biriktirdi. Yabancı yatırımcının geçen hafta 1.5 milyar dolar civarında TL cinsi tahvil alımı yaptı.

Nisan ayında dolar karşısında sınırlı kazanç elde eden dolar/TL, mayıs ayında şu ana kadar yatay bir seyir izledi.