DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 17 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 17 Mayıs 2024 gününde dolar / TL güne 32,2667 liradan başladı. Euro / TL ise 35,1347 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 17 Mayıs 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 17 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,2667 liradan, Euro 35,0942 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 17 Mayıs dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 17 Mayıs 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

17 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

17 Mayıs 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,2667 TL 32,2716 TL Euro (€) 35,0942 TL 35,1099 TL İngiliz Sterlini (£) 40,8962 TL 40,9191 TL 1 Dolar (1 $) 32,2667 TL 32,2716 TL İsviçre Frangı 35,5485 TL 35,5614 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 17 Mayıs 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,2667 TL

32,2667 TL Dolar ($) Satış: 32,2716 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 35,0942 TL

35,0942 TL Euro (€) Satış: 35,1099 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 40,8962 TL

40,8962 TL Sterlin (£) Satış: 40,9191 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,2667 liradan satış ise 32,2716 liradan işlem görüyor.

Döviz Kurlarında son durum

Türk lirası, mart ayında dolar karşısında yüzde 3.5 ile temmuz ayından bu yana en belirgin değer kaybını yaşadıktan sonra nisan ayını yüzde 0.04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamladı. Lira, mayıs ayında da yatay seyrini sürdürüyor.

Serbest piyasada 32,2560 liradan alınan dolar, 32,2580 liradan satılıyor. 35,0360 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 35,0380 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,1910 lira, euro'nun satış fiyatı ise 35,0760 lira olmuştu.