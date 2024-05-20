DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 20 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 20 Mayıs 2024 gününde dolar / TL güne 32,1986 liradan başladı. Euro / TL ise 35,0642 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 20 Mayıs 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 20 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,1986 liradan, Euro 35,0642 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 20 Mayıs dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 20 Mayıs 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

20 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

20 Mayıs 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,1986 TL 32,2064 TL Euro (€) 35,0642 TL 35,0861 TL İngiliz Sterlini (£) 40,9268 TL 40,9466 TL 1 Dolar (1 $) 32,1986 TL 32,2064 TL İsviçre Frangı 35,4149 TL 35,4338 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 20 Mayıs 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,1986 TL

32,1986 TL Dolar ($) Satış: 32,2064 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 35,0642 TL

35,0642 TL Euro (€) Satış: 35,0861 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 40,9268 TL

40,9268 TL Sterlin (£) Satış: 40,9466 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,1986 liradan satış ise 32,2064 liradan işlem görüyor.

Döviz Kurlarında son durum

İstanbul serbest piyasada 32,1986 liradan alınan dolar, 32,2064 liradan satılıyor.

35,0642 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 35,0861 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 32,2300 lira, euronun satış fiyatı ise 35,0060 lira olmuştu.