DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 22 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 22 Mayıs 2024 gününde dolar / TL güne 32,1926 liradan başladı. Euro / TL ise 34,9539 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 22 Mayıs 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 22 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,1926 liradan, Euro 34,9539 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 22 Mayıs dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 22 Mayıs 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

22 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

22 Mayıs 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,1926 TL 32,1974 TL Euro (€) 34,9539 TL 34,9721 TL İngiliz Sterlini (£) 41,0137 TL 41,0321 TL 1 Dolar (1 $) 32,1926 TL 32,1974 TL İsviçre Frangı 35,2553 TL 35,2761 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 22 Mayıs 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,1926 TL

32,1926 TL Dolar ($) Satış: 32,1974 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 34,9539 TL

34,9539 TL Euro (€) Satış: 34,9721 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 41,0137 TL

41,0137 TL Sterlin (£) Satış: 41,0321 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,1926 liradan satış ise 32,1974 liradan işlem görüyor.

Döviz Kurlarında son durum

Yerel seçimlerin ardından döviz kurunda başlayan yatay hareketlilik sürüyor. Dün doların satış fiyatı 32,1950 lira, euronun satış fiyatı ise 34,9530 lira olmuştu.

FED'İN FAİZ KARARI ÖNCESİ PİYASALAR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin varlığını korumasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün yoğun veri gündeminin yanı sıra yapay zeka teknolojisi alanında öne çıkan şirketlerin başında gelen Nvidia'nın açıklaması beklenen finansal sonuçları yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed yetkililerinin, faiz indirimine ilişkin aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmeleri pay piyasalarında risk iştahını kısmen törpülerken, bugün dev çip üreticisinin bilançosunu açıklamasının ardından hisse ve sektör bazlı oynaklığın artması bekleniyor.

Analistler, bugün açıklanması beklenen Nvidia'nın bilançosunun yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydederek, Fed'in toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini aktardı.

Avrupa borsalarında dün negatif seyir öne çıkarken, bugün gözler İngiltere'de enflasyon verilerine çevrildi. Bugün İngiltere'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,1 artması bekleniyor.

Asya pay piyasalarında da Japonya hariç pozitif bir seyir hakim oldu.

YAPI KREDİ SATILACAK İDDİASI

Dün Yapı ve Kredi Bankası'nın uluslararası bir müşteriye satılabileceğine ilişkin haber akışı BIST 100 endeksindeki yükselişte etkili olurken, bankanın hisse fiyatı yüzde 9,97 artışla 37,96 lira ile tavan fiyattan işlem gördü. Koç Holding hisseleri de yüzde 7,3 yükselirken, şirketin piyasa değeri 20 milyar doları aştı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, ABD'de 2. el konut satışları ve Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: