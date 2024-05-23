DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 23 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 23 Mayıs 2024 gününde dolar / TL güne 32,2007 liradan başladı. Euro / TL ise 34,9519 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 23 Mayıs 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 23 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,2007 liradan, Euro 34,9519 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 23 Mayıs dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 23 Mayıs 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

23 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

23 Mayıs 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,2007 TL 32,2083 TL Euro (€) 34,9519 TL 34,9903 TL İngiliz Sterlini (£) 41,0135 TL 41,0368 TL 1 Dolar (1 $) 32,2007 TL 32,2083 TL İsviçre Frangı 35,1882 TL 35,2080 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 23 Mayıs 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,2007 TL

32,2007 TL Dolar ($) Satış: 32,2083 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 34,9519 TL

34,9519 TL Euro (€) Satış: 34,9903 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 41,0135 TL

41,0135 TL Sterlin (£) Satış: 41,0368 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,2007 liradan satış ise 32,2083 liradan işlem görüyor.

Döviz Kurlarında son durum

Serbest piyasada 32,1970 liradan alınan dolar, 32,1990 liradan satılıyor. 34,8550 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,8570 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,1960 lira, euronun satış fiyatı ise 34,9130 lira olmuştu.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), düşüş eğilimini sürdürerek 263,1 baz puan ile Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra tüketici güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde öncü PMI verileri ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.00 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: