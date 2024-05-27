DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 27 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 27 Mayıs 2024 gününde dolar / TL güne 32,1791 liradan başladı. Euro / TL ise 34,9196 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 27 Mayıs 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 27 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,1791 liradan, Euro 34,9196 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 27 Mayıs dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 27 Mayıs 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

27 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

27 Mayıs 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,1791 TL 32,1951 TL Euro (€) 34,9196 TL 34,9615 TL İngiliz Sterlini (£) 41,0159 TL 41,0672 TL 1 Dolar (1 $) 32,1791 TL 32,1951 TL İsviçre Frangı 35,1536 TL 35,1804 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 27 Mayıs 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,1791 TL

32,1791 TL Dolar ($) Satış: 32,1951 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 34,9196 TL

34,9196 TL Euro (€) Satış: 34,9615 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 41,0159 TL

41,0159 TL Sterlin (£) Satış: 41,0672 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,1791 liradan satış ise 32,1951 liradan işlem görüyor.

Döviz Kurlarında son durum

Küresel piyasalar, geçen haftanın son işlem gününde ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen enflasyon beklentilerindeki gevşemenin etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başlarken, bu hafta ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanan verilerin enflasyona ilişkin tüketici güveninin bir miktar iyileştiğine işaret ettiğini belirterek, söz konusu durumun ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlama ihtimalini desteklediğini söyledi.

Yoğun veri gündeminin olduğu haftaya başlarken, para piyasalarında Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 50, kasımda yüzde 63 ve aralıkta yüzde 82 ihtimalle fiyatlanıyor.

Avrupa borsalarında geçen haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlerken, bu hafta gözler bölge genelinde açıklanacak yoğun veri gündemine çevrildi.

Asya pay piyasalarında pozitif seyir öne çıkarken, bugün Çin'de açıklanan verilere göre ülkede sanayi karı bu yılın ilk dört ayında yüzde 4,3 artış kaydetti.

YURT İÇİNDE SON DURUM

Öte yandan, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kentsel dönüşümün finansmanı ile konut arzının artmasında önemli bir enstrüman olacak yeni düzenlemede son aşamaya geldiklerini belirterek, "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılacak düzenlemeyle, gayrimenkul yatırım fonlarının gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önü açılacak" dedi.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı reel kesim güven endeksi

10.00 Türkiye, mayıs ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı

11.00 Almanya, mayıs ayı Ifo iş dünyası güven endeksi