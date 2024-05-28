DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 28 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 28 Mayıs 2024 gününde dolar / TL güne 32,1791 liradan başladı. Euro / TL ise 34,9196 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 28 Mayıs 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 28 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,1793 liradan, Euro 35,0066 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 28 Mayıs dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 28 Mayıs 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

28 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

28 Mayıs 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,1793 TL 32,1837 TL Euro (€) 35,0066 TL 35,0314 TL İngiliz Sterlini (£) 41,1352 TL 41,1557 TL 1 Dolar (1 $) 32,1793 TL 32,1837 TL İsviçre Frangı 35,2819 TL 35,2963 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 28 Mayıs 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,1793 TL

32,1793 TL Dolar ($) Satış: 32,1837 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 35,0066 TL

35,0066 TL Euro (€) Satış: 35,0314 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 41,1352 TL

41,1352 TL Sterlin (£) Satış: 41,1557 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,1793 liradan satış ise 32,1837 liradan işlem görüyor.

Döviz Kurlarında son durum

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik iyimserliğin korunmasıyla pozitif bir seyir izliyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların yavaş yavaş da olsa olumlu sonuçları makroekonomik veriler üzerinde kendini göstermeye devam ederken, Fed'e ilişkin olumlu beklentilere karşın temkinli duruş sürüyor.

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir öne çıkarken, analistler, haftanın geri kalanında Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin yatırımcıların takibinde olacağını dile getirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin sözle yönlendirmeleri devam ederken, ECB Başekonomisti Philip Lane, bankanın gelecek ay faizler konusunda büyük bir sürpriz olmazsa kısıtlamaları kaldırmak için yeterli işaret gördüğünü ve bu yıl sonuna kadar para politikasını kısıtlayıcı bölgede tutması gerekeceğini ifade etti.

ECB Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau de bir sürpriz olmadığı takdirde, bankanın haziranda faiz indirimine gitme konusunda uzlaşıldığını dile getirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: