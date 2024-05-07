DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 7 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 7 Mayıs 2024 gününde dolar / TL güne 32,2655 liradan başladı. Euro / TL ise 34,7301 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 7 Mayıs 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 7 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,2655 liradan, Euro 34,7301 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 7 Mayıs dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 7 Mayıs 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

7 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

7 Mayıs 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,2655 TL 32,2703 TL Euro (€) 34,7301 TL 34,7432 TL İngiliz Sterlini (£) 40,4502 TL 40,4712 TL 1 Dolar (1 $) 32,2655 TL 32,2703 TL İsviçre Frangı 35,5621 TL 35,5792 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 7 Mayıs 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,2655 TL

32,2655 TL Dolar ($) Satış: 32,2703 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 34,7301 TL

34,7301 TL Euro (€) Satış: 34,7432 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 40,4502 TL

40,4502 TL Sterlin (£) Satış: 40,4712 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,2655 liradan satış ise 32,2703 liradan işlem görüyor.

Döviz Kurlarında son durum

Dolar endeksi, şu dakikalarda yatay seyirle önceki kapanışının hemen üzerinde 105,2 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu sene başlayacağına yönelik fiyatlamaların güçlü olması varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Analistler, geçen hafta açıklanan verilerin ABD'de iş gücü piyasasının yavaş yavaş da olsa soğumaya başladığına ilişkin sinyaller vermesinin enflasyon endişelerini azalttığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yıl sonuna kadar yüzde 90 ihtimalle en az bir faiz indirimine imza atacağı ve bu adımın eylül ayında atılacağı beklentileri öne çıkıyor.

Fed'in yol haritasına ilişkin ipuçları için Banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yakından takip edildiğini söyleyen analistler, New York Fed Başkanı John Williams'ın Fed'in bir noktada faiz indirimine gideceğini ancak şimdilik para politikasının "iyi bir yerde" olduğunu belirttiğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Avro bölgesinde perakende satışların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 106 ve 107 seviyelerinin direnç konumu olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: