DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 9 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 9 Mayıs 2024 gününde dolar / TL güne 32,2681 liradan başladı. Euro / TL ise 34,7087 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 9 Mayıs 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 9 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,2681 liradan, Euro 34,7087 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 9 Mayıs dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 9 Mayıs 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

9 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

9 Mayıs 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,2681 TL 32,2734 TL Euro (€) 34,7087 TL 34,7278 TL İngiliz Sterlini (£) 40,2742 TL 40,2945 TL 1 Dolar (1 $) 32,2681 TL 32,2734 TL İsviçre Frangı 35,5107 TL 35,5207 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 9 Mayıs 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,2681 TL

32,2681 TL Dolar ($) Satış: 32,2734 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 34,7087 TL

34,7087 TL Euro (€) Satış: 34,7278 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 40,2742 TL

40,2742 TL Sterlin (£) Satış: 40,2945 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,2681 liradan satış ise 32,2734 liradan işlem görüyor.

Döviz Kurlarında son durum

Bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın Enflasyon Raporu sunumundan alınacak sinyallere çevrilirken, hem sunum hem de Karahan'ın soru-cevap kısmındaki yönlendirmelerinin yurt içinde varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistiklerinin yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, ABD’de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 100.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: