Döviz kurları Merkez'in faiz artırma kararının ardından sert düştü

İstanbul serbest piyasada dolar 27,2200 liradan, Euro 29,5930 liradan güne başladı. Merkez Bankası'nın 750 baz puan faiz artırma kararının ardından dolar 25,2840 TL'ye düşerken, Euro ise 27,3816 TL'ye geriledi. Merkez Bankası'nın faizi 250 baz puan artırması bekleniyordu ancak üç katı artırılmış oldu.

Güncel 24.08.2023 09:03 Giriş: 24.08.2023 09:03

Güncelleme: 24.08.2023 15:57 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos