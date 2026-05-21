Döviz kurlarında hareketlilik: Dolar ve euro güne yükselişle başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 45,6110 liradan, euro ise 53,1830 liradan işlem görmeye başladı. Euro, önceki kapanışa göre yükselirken dolar kurunda sınırlı artış yaşandı.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 45,6110 liradan, euro 53,1830 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 45,6090 liradan alınan dolar 45,6110 liradan satılıyor. 53,1810 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,1830 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 45,5970, euronun satış fiyatı ise 52,8910 lira olmuştu.