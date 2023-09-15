Döviz kurlarında son durum ne?

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü 26,9456'dan kapatmasının ardından bugün piyasanın açılışında 26,9460 seviyesinden işlem görüyor. Dün 29'u gören euro/TL ise güne 28,7020 liradan başladı.

Dolar/TL 26,9420 liradan, euro/TL 28,7020 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 26,9400 liradan, dün 29 TL'yi gören bugün euro 28,7000 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 26,9510 lira, euronun satış fiyatı ise 28,7340 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel ekonomilere ilişkin yaşanan olumlu gelişmeler silsilesi küresel pay piyasalarında risk iştahını artırdı.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,7 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerine çıktı. Üretici enflasyonu, ağustosta Haziran 2022'den bu yana en yüksek aylık değerini aldı.

Ülkede perakende satışlar da ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Analistler, ABD'de açıklanan perakende satışlar verisinin ülke ekonomisinin güçlü duruşuna işaret ettiğini söyledi.

GÖZLER PİYASA KATILIMCILAR ANKETİ VERİLERİNDE

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcılar anketi ve konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret açığı ve ABD'de sanayi üretimi verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.300 seviyesinin direnç, 8.100 ve 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı TCMB piyasa katılımcılar anketi

10.00 Türkiye, ağustos ayı konut satışları

11.00 Türkiye, ağustos ayı hazine bütçe dengesi