Döviz kurlarında son durum ne?

Dolar/TL, dün yüzde 0,3 artışla günü 28,0833'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,0920 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise güne 30,0030 liradan başladı.

Dolar 28,0920 liradan, euro 30,0030 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 28,0900 liradan, euro ise 30,0010 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 28,0490 lira, euronun satış fiyatı ise 29,8420 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalar Orta Doğu'daki çatışmalara yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, bugün dünya genelinde yoğun makroekonomik veri gündemi ve tahvil piyasaları yakından takip ediliyor.

İsrail-Filistin çatışmasında İsrail'in Gazze'ye kara harekatı yapıp yapmayacağına ilişkin endişeler varlığını korurken, çatışmaların daha geniş bir alana yayılma ihtimali risk algısının yüksek seyretmesine neden oluyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklenenden uzun süre bu seviyelerde tutacağına yönelik öngörüler güç kazanmayı sürdürürken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek üç toplantıda da bankanın politika faizini sabit tutacağı tahmin ediliyor.

ECB'NİN 3 TEMEL POLİTİKA FAİZ ORANINI SABİT BIRAKMASI BEKLENİYOR

Avrupa borsalarında da dün karışık bir seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günkü para politikası kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin bu hafta 3 temel politika faiz oranını sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Asya pay piyasaları yeni güne karışık bir seyirle başlarken, Çin'de varlık fonunun hisse senedi piyasalarında alım yapması ülkede risk iştahının sınırlı da olsa toparlanmasına yardımcı oldu.

YURT İÇİNDE TAKİP EDİLECEK VERİLER

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.650 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı finansal hizmetler güven endeksi

10.30 Almanya, ekim ayı imalat sanayi, hizmet, bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, ekim ayı imalat sanayi, hizmet, bileşik PMI

11.30 İngiltere, ekim ayı imalat sanayi, hizmet, bileşik PMI

11.30 İngiltere, 2.çeyrek işgücü verimliliği

16.45 ABD, ekim ayı imalat sanayi, hizmet, bileşik PMI