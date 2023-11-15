Döviz kurlarında yüksek seyir devam ediyor: Euro 31 TL bandını aştı
İstanbul serbest piyasada dolar 28,6690 liradan, euro 31,1946 liradan işlem görüyor.
Döviz kurlarında yüksek seyir haftanın üçüncü işlem gününde de devam ediyor.
Serbest piyasada 28,6690 liradan alınan dolar, 28,6699 liradan satılıyor.
31,1946 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 31,1966 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,6230 lira, euro'nun satış fiyatı ise 30,9810 lira olmuştu.
TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 34,7 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL’deki değer kaybı ise yüzde 27,7 seviyesinde gerçekleşti.
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