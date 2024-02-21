Döviz kurlarında yüksek seyir: Dolar/TL tarihi zirvesine yakın

İstanbul serbest piyasada dolar 30,9290 liradan, euro 33,4540 liradan güne başladı.

Döviz kurlarında yüksek seyir devam ederken geçtiğimiz günlerde 30,9890 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL rekor seviyesine yakın seyrediyor.

Serbest piyasada 30,9270 liradan alınan dolar, 30,9290 liradan satılıyor.

33,4520 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 33,4540 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 30,9060 lira, euro'nun satış fiyatı ise 33,4390 lira olmuştu.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Merkez Bankası (TCMB), Fatih Karahan başkanlığında ilk faiz kararını yarın açıklayacak. Son faiz artışında seçimlere kadar bekleme mesajı veren TCMB’nin politika faizini yüzde 45’te sabit tutması bekleniyor.

Ocak ayında son faiz artışının ardından açıklanan karar metninde enflasyonla mücadele için “gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceği” mesajı verilmişti.