Döviz kurlarında yükseliş devam ediyor: Dolar/TL rekor tazeledi

Döviz kurlarına güne yükselişle başladı. İstanbul serbest piyasada güne 28,9330 liradna başlayan dolar tarihi zirvesini gördü. Euro ise 31,6820 liradan güne başladı.

Döviz kurlarında ibre haftanın 2. gününe yükselişle başladı.

Serbest piyasada 28,9310 liradan alınan dolar, 28,9330 liradan satılıyor. 31,6800 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 31,6820 lira olarak belirlendi.

Dolar kuru 28,9310 TL ile tarihinin en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Dün doların satış fiyatı 28,9100 lira, euro'nun satış fiyatı ise 31,6010 lira olmuştu.