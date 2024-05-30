DÖVİZ KURU | Dolar kaç tl? 30 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 30 Mayıs 2024 gününde dolar / TL güne 32,2762 liradan başladı. Euro / TL ise 34,9027 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 30 Mayıs 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURU | Dolar kaç tl? 30 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,2762 liradan, Euro 34,9027 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 30 Mayıs dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 30 Mayıs 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

30 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

30 Mayıs 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,2762 TL 32,2942 TL Euro (€) 34,9027 TL 34,9435 TL İngiliz Sterlini (£) 41,0087 TL 41,0822 TL 1 Dolar (1 $) 32,2762 TL 32,2942 TL İsviçre Frangı 35,4020 TL 35,4331 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Döviz Kuru

Döviz kurlarında 30 Mayıs 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,2762 TL

32,2762 TL Dolar ($) Satış: 32,2942 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 34,9027 TL

34,9027 TL Euro (€) Satış: 34,9435 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 41,0087 TL

41,0087 TL Sterlin (£) Satış: 41,0822 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,2762 liradan satış ise 32,2942 liradan işlem görüyor.

Döviz Kurlarında son durum

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına yönelik belirsizliklerin sürmesi ve ülkenin 10 yıllık tahvil faizlerinin son bir ayın zirvesine çıkmasıyla negatif bir seyir izlenirken, bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH), Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini ifade ederek, ülkede çekirdek kişisel tüketim harcamaları verilerinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Avrupa borsalarında da dün negatif seyir öne çıkarken, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,67 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Asya pay piyasalarında da satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Çin hükümetinin özellikle gayrimenkul piyasasının canlanmasına yönelik attığı adımlara yenisini ekleyebileceğine ilişkin beklentiler ülke pay piyasalarındaki kaybı törpüledi.

YURT İÇİNDE SON DURUM

Yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde ve dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek, 10.500 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: