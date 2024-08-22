Döviz kuru rekor kırmaya devam etti

Ekonomi Servisi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faizi sabit tutma kararı ve dünya piyasalarında dalgalanma Türkiye'de de dövizin yukarıya doğru hareketlenmesine neden oldu. Dün itibariyle dolar 33,94 avro 37,75'de işlem gördü. Tablo bu olunca da hem sade vatandaşın hem şirketlerin yeniden dövize yönelmesinin önüne geçilemiyor.

Son beş hafta içinde, yurttaşların döviz mevduatları 4,1 milyar dolar arttı ve bu talebin büyük kısmı şirketlerden geldi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki adımlarına ilişkin belirsizlikler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Piyasalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılırken, yılsonuna kadar atılacak adımlar konusunda belirsizlik sürüyor.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamaların gelecek dönem politikalara ilişkin ipucu verebileceğini belirtiyor.