Döviz piyasasında hareketlilik devam ediyor: Dolar ve euroda yükseliş sürüyor

Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 45,4159, satışta 45,5979 lira olarak açıkladı.

TCMB, önceki efektif kurunu alışta 45,3559, satışta 45,5377 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1639, sterlin/dolar paritesi 1,3392 ve dolar/yen paritesi 158,904 düzeyindeydi.

DOLAR YENİ GÜNE NASIL BAŞLADI?

İç piyasa tatilde olmasına rağmen dolar rekor seviyeye ulaştı. Dolar güne 45,5769 liradan başladı.

Gün içinde en düşük 45,5678 lira, en yüksek de 45,5895 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 45,5816 liradan alıcı buluyor.