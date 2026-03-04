Döviz piyasasında hareketlilik: Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 43,9870 liradan, euro ise 51,0360 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 43,9780 lira, euronun satış fiyatı ise 51,0330 lira seviyesindeydi.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 43,9870 liradan, euro 51,0360 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 43,9850 liradan alınan dolar, 43,9870 liradan satılıyor.
51,0340 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,0360 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,9780, euronun satış fiyatı ise 51,0330 lira olmuştu.