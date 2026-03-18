Döviz piyasasında hareketlilik: Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar güne 44,2150 lira, euro ise 50,2230 lira seviyesinden başladı. Dün doların satış fiyatı 44,2080 lira olurken euronun satış fiyatı 51,0000 lira olarak kaydedilmişti.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
Serbest piyasada 44,2130 liradan alınan dolar, 44,2150 liradan satılıyor. 50,2210 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,2230 lira oldu.
